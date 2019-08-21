شكرا لقرائتكم مصر تحصد فضيتان فى التجديف بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصدت دارين حجازي لاعبة مصر في التجديف، المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج أحمد عبد الخالق البنا، لاعب التجديف بالميدالية الفضية والمركز الثاني للرجال في سباق ١٠٠٠ متر بمنافسات الفردى.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم، بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف الدكتور محمد ثابت عبدالله.

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وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.

ونجحت مصر فى احتلال صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد خمس ذهبيات وفضيتان و5 برونزيات، حيث حقق لاعبى منتخب الجودو 4 ذهبيات عن طريق عبد الرحمن محمد، ورمضان درويش على عبد المعطى، وعلى حازم، بينما حقق البرونزيات محمد عبد الموجود ، و لمياء محمد حسن ، و كاريمان كامل ، و عثمان عبد الله ، وحقق منتخب سيدات الطائرة الشاطئية ذهبية البطولة بعد الفوز على كينيا ، و حققت جنتان العسكرى فضية البلياردو

وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 13 ميدالية مقسمة إلى 5 ذهبيات و 3 فضيات و 4 برونزيات .