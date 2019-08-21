شكرا لقرائتكم ميدو يتحدي لاعب ريال مدريد "بالعضلات " .. من هو راموس الآن!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي المقاصة بصورة رياضية عبر تويتر تظهر تجسيم عضلاته فى حركة شبيه لمدافع ريال مدريد راموس وهو ما دونة ميدو قائلا" من هو راموس الآن ". Advertisements ودخل فريق مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، ، في معسكر مغلق بالإسكندرية أمس الأحد، حيث اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في المعسكر، قبل رفع اسم إسلام جابر المنضم مؤخراً إلى الزمالك، وذلك ضمن المرحلة الثانية لفترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

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