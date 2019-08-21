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الإسماعيلي يفاوض ظهير الأهلي لتدعيم الدراويش فى الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل يفاوض النادى الاسماعيلى، الظهيرالأيمن للنادي الأهلي باسم على، تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الجبهة اليمنى للدراويش، حيث قرر محمد خلف مدير التعاقدات بالنادى الأصفر، اعادة فتح خطوط الاتصال مع اللاعب الذى أكد لمسئولى الدراويش أنه ينتظر تحديد موقفه من الاستمرار أو الرحيل من القلعة الحمراء لاختيار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه .

 

وأبلغ باسم على، مسئولى الاسماعيلى أنه يرغب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من الأهلي بجانب باقي عقده قبل الموافقة على الخروج من النادي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

 

وكان اللاعب قد نفي ما تردد عن توقيعه للجونة كما أثير مؤخرًا، مؤكدا أنه ما زال يفاضل بين العديد من العروض المحلية المقدمة له.

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

 

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

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