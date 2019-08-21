شكرا لقرائتكم فيفا يختيار الحكم المصري أمين عمر لخوض كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اختيار الحكم الدولى المصرى أمين عمر لإدارة مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى البرازيل خلال الفترة من بين 26 أكتوبر حتى17 نوفمبر المقبلين. Advertisements وخضع الحكام الدوليون والمرشحون للقائمة الدولية للكشف الطبي صباح أمس الثلاثاء، بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر ضمن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد، وذلك بحضور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي والدكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام. وأجريت أيضا اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدقهلية ودمياط بستاد المنصورة بمشاركة 25 حكما نجح منهم 20 حكما و28 مساعدا نجح منهم 27 مساعدا.

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