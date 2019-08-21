شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث عن الصفقة الأخيرة فى الميركاتو الصيفى لتدعيم هذا المركز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن النادي الأحمر يبحث التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي قبل إنطلاق الموسم الجديد، مشدداً أن ناديه يملك بالفعل أكثر من لاعب لاقى قبولاً لدى لجنة التخطيط ولكن تفعيل التعاقد مؤجل.

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وأكد المصدر أن إتمام التعاقد مع المهاجم الجديد بشكل رسمي مرهون بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب المتواجدين داخل قائمة الفريق، خاصة وأن النادي يتواجد به حالياً الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب وعددهم 5 وهم وليد أزارو وجونيور أجاي وعلي معلول وجيرالدو واليو ديانج.

وأوضح المصدر أن ناديه يبحث تسويق الأنجولي جيرالدو من خلال إعارته أو بيعه، ويأتى من بعده المغربي وليد أزارو، فى الوقت الذي يرفض النادي التفريط فى الوقت الحالي فى أياً من الثلاثي علي معلول واليو ديانج وجونيور أجاي .