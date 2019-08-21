الان تتابع مهرجان ولي العهد: «الحذابة» تخطف الشوط الرئيسي لسـن الجذاع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

شهدت الفترة الصباحية يوم امس انطلاق 14 شوط لسـن الإيذاع بمسافة 5 كلم ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن وتميز هذه الأشواط بالاثارة والحماس.

وقدمت المطايا ألشاركة أداء رائع وعروض مميزة من بداية انطلاق كل شوط حتّى النهاية حيث جاءت في مقدمة الشوط الاول (الجذابة) لـ سعود عفات غانم الصلعاء الشمري بتوقيت زمني قدرة 7:58:27 .

وفي الشوط الثاني حقق (جمر) لـ سعد مشرف مطلق آل سعد القحطاني أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط حيث أنهى الشوط بسبعة دقائق وواحد وخمسون ثانيه واجزاء من الثانيه.

الشوط 3

(جبارة) لـ سعيد حمد سعيد الغفراني المري

الشوط 4

(مبلش) لـ فهيد علي راشد الفهيدة المري

الشوط 5

(الشبابية) لـ أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي

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الشوط 6

(المتحد) لـ محمد ماجد حمد البريص المري

الشوط 7

(حدث) لـ بدر وجب بندر المغيري العتيبي

الشوط 8

(نبران) لـ سلطان نايف متعب بن عميره

الشوط 9

(ضو) لـ جارالله جابر جارالله النابت المري

الشوط 10

(شاهين) لـ سعد حمد فهيد الفهيدة المري

الشوط 11

(العاصمة) لـ عوض خليفة محمد بن زاهرة الخييلي

الشوط 12

(الأسد) لـ صالح عوض عيفان الحليفي

الشوط 13

(حربة) لـ مشاري فهد فاهد أبوربعه الحربي

الشوط 14

(طرق) لـ محمد فيصل محمد بن شريم المري .