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توتنهام يدفع ثمن خطأ بوكيتينو

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توتنهام يدفع ثمن خطأ بوكيتينو

الأربعاء 21 أغسطس 2019

بوكتنيو

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا.

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وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليًا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن.

وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.

وكان اللاعب الدنماركي على طاولة ، لكن الأخير قرر إنفاق الجزء الأكبر من ميزانيته على لاعبين آخرين، بالإضافة إلى التمسك بأمل ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

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