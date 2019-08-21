إنييستا: اعتزال توريس يشعرني بإحساس غريب

الأربعاء 21 أغسطس 2019

أشاد لاعب الوسط الإسباني أندرياس إنييستا، بمواطنه فرناندو توريس، اليوم الأربعاء، واصفا إياه بأنه "شخصية مثالية" في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي.



وقال إنييستا (35 عاما) في مؤتمر صحفي، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع".

وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.

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وسيواجه فريق فيسيل كوبي، المحترف في صفوفه إنييستا ومواطنه دافيد فيا، فريق ساجان توسو، المحترف في صفوفه توريس (35 عاما)، يوم الجمعة المقبل، في آخر مباراة لمهاجم أتلتيكو مدريد السابق كلاعب.

ولدى سؤاله عن توقيت اعتزاله، أجاب قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق بأنه يرغب في الاستمرار في لعب كرة القدم إلى الأبد، على الرغم من أنه يعلم أن "هذا غير ممكن".

وربط مثل هذا القرار بمدى شغفه بهذه الرياضة، ورغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية.

ونقلت صحيفة (نيكان سبورتس) الرياضية عنه قوله "أستمتع باللعب في كوبي حاليا... ولا يزال أمامي عامان على انتهاء عقدي، وسأفكر في الأمر فور انتهائه".