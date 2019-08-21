ديمبلي يثير غضب برشلونة وعقوبة في انتظاره
الأربعاء 21 أغسطس 2019
كشف تقرير صحفي إسباني، عن توقيع إدارة برشلونة عقوبة على الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، بعدما تعرض لإصابة جديدة مؤخرًا.
وأعلن برشلونة مساء الإثنين الماضي، إصابة ديمبلي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وغيابه لمدة 5 أسابيع.
وكان ديمبلي قد شعر بآلام في العضلات عقب الخسارة ضد أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا، لكنه تجاهل الخضوع لفحوصات طبية في اليوم التالي، وفضل السفر إلى فرنسا لرؤية عائلته، مما أثار غضب إدارة النادي. وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت فرض غرامة مالية ضخمة على ديمبلي، بسبب هذا التصرف غير المسؤول.
وأشار التقرير، إلى أن وكلاء ديمبلي يؤكدون أن محادثات الطاقم الطبي مع اللاعب كانت بشكل ودي دون أي محادثات رسمية، لكن النادي يرى عكس ذلك وأن اللاعب أخفى أمر إصابته للسفر.
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