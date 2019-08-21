شكرا لقرائتكم خبر عن القو: انتظروا النهضة بشكل مختلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة فوزاً ثميناً في أولى مبارياته أمام حطين 2-1 ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسجل هدفي النهضة شيبان تراوري وموسى العمودي ، بينما سجل الهدف الوحيد لحطين مصعب ساسي، وخرجت جماهير النهضة فرحة بالفوز الأول للفريق في بداية مشواره في دوري الدرجة الأولى، متمنين أن يواصل الفريق النهضاوي تقديم المستويات والنتائج المميزة التي ترضي الجماهير النهضاوية خلال الجولات القادمة في الدوري.

من جهته، وعد أمين عام نادي النهضة وائل القو ، أن يكون الموسم الحالي مختلفًا للنهضاويين عن الموسم الماضي، وقال: "الفريق النهضاوي استعد جيداً للموسم الرياضي الجديد من خلال المعسكر الذي أقيم في تونس، بالإضافة إلى التعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق النهضاوي".

وأضاف: "قمنا قبل بداية الموسم الرياضي بعديد من الاجتماعات استعداداً للموسم الجديد ومناقشة أهم الملفات المتعلقة بالفريق، والجميع يعمل بكل جد واجتهاد من أجل ظهور فريق النهضة بشكل مختلف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشاد القو بدور الجماهير النهضاوية التي لم تقصر مع الفريق خلال الموسم الماضي ، وكانت الداعم الأول للاعبين طوال الموسم من خلال حضور التدريبات اليومية والتواجد في المباريات ، مضيفًا: "أقدم لهم الشكر والتقدير على دعمهم للنادي رغم الظروف والعقبات وإن شاء الله نعدهم بالأفضل في الموسم الحالي، كما لا أنسى وقفتهم مع الفريق في مباراة حطين والتي كان لها الأثر الأكبر في نفوس اللاعبين، والحمد تحقق الفوز وكسبنا النقاط الثلاث".