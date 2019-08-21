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شكرا لقرائتكم صور.. ناصر ماهر يظهر لأول مرة فى تدريبات سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، صورا من ظهوره الأول في مران النادي السكندري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.
وظهر ناصر ماهر في المران برفقة حسام حسن المدير الفني لسموحة حيث يخوض اللاعب مرانه الأول مع الفريق السكندري بعد الانتقال من القلعة الحمراء.
وانتقل ناصر ماهر صانع إلى نادى سموحة لمدة موسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ناصر ماهر (1)
ناصر ماهر (2)
ناصر ماهر (3)
من جانبه أعرب ناصر ماهر عن سعادته بالتدريب تحت قيادة حسام حسن، طامحا في العودة مجددا إلى النادي الأهلي واثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر بعد انتهاء مدة الاعارة.
وكان مسئولو النادى الأهلى قد اعلنوا إعارة ناصر ماهر لنادى سموحة لمدة موسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب حول كل أمور إعارته للنادى السكندرى.
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