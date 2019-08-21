شكرا لقرائتكم ميتشو يتعرف على لاعبى الزمالك من تقرير الـ GPS... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطلع الصربى ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو " المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، على تقرير الـ GPS الخاص بلاعبى الفريق، من أجل التعرف على القصور التى يعانى منها كل لاعب.

ميتشو مدرب الزمالك الجديد

وكان طارق يحيى الذى تولى مهمة الإدارة الفنية للزمالك بشكل مؤقت، استخدم جهاز الـ GPS من أجل قياس وتحليل أداء اللاعبين بصورة متقنة، كما يقوم الجهاز باصدار التقارير الفنية لتوضيح القصور التى يعانى منها كل لاعب.

طارق يحيى

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وأعد الجهاز الطبى للزمالك، التقارير الخاصة بكل لاعب من لاعبى الفريق، حتى يتمكن ميتشو من الوقوف على نقاط القوة والضعف للاعبين، والعمل على استغلالها أو معالجة الأمور التى يعانى منها اللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بسباعية نظيفة.

الزمالك