الفيفا يوافق على خوض المنتخب العراقي مبارياته في تصفيات مونديال 2022 على أراضيه

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة الـ"فيفا" على خوض المنتخب العراقي مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 على أراضيه،وفقًا لما ذكره موقع"روسيا اليوم".

وذكر بيان للاتحاد العراقي أن "فيفا" وافق على طلب العراق خوض تصفيات كأس العالم في البصرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفدا إلى محافظات أربيل، وكربلاء، والبصرة، للاطلاع على الوضع الأمني والمنشآت الرياضية للملاعب هناك، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن لعب العراق مبارياته في التصفيات على أراضيه.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وضعت العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخباتإيران، البحرين، وهونغ كونغ، وكمبوديا.