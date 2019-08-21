رياضة | كلمة نيمار تحسم انتقاله لعملاق الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة نيمار تحسم انتقاله لعملاق الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكهن الصحفي الموثوق فرانسوا ديفيد بموقف اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس هذا الصيف.

وارتبط اسم نيمار طوال الميركاتو الصيفي الجاري بمغادرة باريس سان جيرمان مع الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة ، حتى دخل الطرف الثالث يوفنتوس.

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وقال فرانسوا ديفيد في تصريحاته لصحيفة ‘‘لو باريزيان‘‘ الفرنسية: لقد تم رفض جميع العروض لنيمار من قبل المدير الرياضي لباريس ليوناردو أرواجو.

وأضاف: لا أعتقد أن يوفنتوس أو ريال مدريد قادرين على المنافسة ، لقد وصلوا متأخرين ، ونيمار يريد فقط الذهاب إلى برشلونة.

تجدر الإشارة أن باريس سان جيرمان رفض العرض الآخير من برشلونة الذي كان عبارة عن عرض إعارة لمدة عام مع خيار الشراء.