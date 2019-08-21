رياضة | مانشستر يونايتد لم يتفاوض مع الريال بشأن بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد لم يتفاوض مع الريال بشأن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي الرياضي الشهير غوليم بلاغي عن معلوماته بخصوص مستقبل نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا المطلوب في ريال مدريد بأمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال غوليم بلاغي في تصريحاته لإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية: ‘‘مانشستر يونايتد لم يضع سعرًا لبول بوجبا ولم يجلس للتفاوص بشأنه مع ريال مدريد‘‘.

وأضاف الإعلامي الشهير: ‘‘ وكيل أعماله مينو رايولا ضغط لخروجه ، لكن الحقيقة أن نسبة رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد هي 0%‘‘.

تجدر الإشارة أن بول بوجبا هو الهدف الرئيسي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، ويبدو أن الريال لن يكون قادر على حسم الصفقة وقد تتجه بوصلة الفريق الملكي إلى هولندا لضم دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام ، أو إلى لندن لضم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.