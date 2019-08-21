رياضة | باريس سان جيرمان يوافق على اقتراح برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوافق على اقتراح برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد يحاول اقناع إدارة باريس سان جيرمان بعرص لاعبين مع مبلغ مالي كبير ولكن تم رفض هذه الاقتراحات بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يحاول إقناع إدارة PSG بعرض لاعبين بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ولكن قوبلت هذه الاقتراحات بالرفض بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

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