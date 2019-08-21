الان تتابع وضع رياضيين أمريكيين تحت المراقبة لـ12 شهراً بسبب احتجاجات سياسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

ذكرت صحيفة يو.إس.ايه توداي الليلة الماضية أن الرياضيين الأمريكيين ريس إيمبودن وجوين بيري تم وضعهما تحت المراقبة لمدة 12 شهرا بسبب احتجاجات سياسية خلال ألعاب الأمريكتين.

وجلس متسابق السلاح إيمبودن على إحدى ركبتيه ورفعت بيري متسابقة الإطاحة بالمطرقة قبضتها خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي أثناء مراسم توزيع الميداليات في وقت سابق هذا الشهر، في انتهاك لاتفاق يوقعه الرياضيون الأمريكيون قبل المنافسات الدولية.

ورغم ذلك سيكون بوسع إيمبودن وبيري المشاركة في أولمبياد طوكيو العام القادم.

وأبلغت سارة هيرشلاند الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية الأمريكية الرياضيين بالقرار وقالت إن الاحتجاجات المستقبلية

ستواجه بعقوبات أشد.

Advertisements

ولم يتسن الحصول على تعليق من اللجنة عندما اتصلت بها رويترز.

وقالت هيرشلاند إن الرياضيين سيكونان “في فترة مراقبة خلال الأشهر 12 المقبلة”.

وأضافت “هذا يعني أنكما قد تواجهان عقوبات أكثر صرامة في حالة أي انتهاك آخر لميثاق السلوك”.

وأصبح جلوس الرياضيين على إحدى الركبتين خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي طريقة للاعتراض على الظلم في الولايات المتحدة.

وكان كولين كيبرنيك لاعب فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية أول من احتج بهذه الطريقة في 2016 ليجذب الانتباه إلى الظلم الاجتماعي وعنف الشرطة.