شكرا لقرائتكم صرف 100 ألف جنيه مستحقات للاعبي الزمالك المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت إدارة نادى الزمالك 100 ألف جنيه، لكل لاعب من لاعبى الفريق الذين تواجدوا فى الموسم الماضى وتم الموافقة على رحيلهم فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك أسوة بلاعبى الفريق المستمرين حاليا مع الأبيض من الموسم المنقض.

حيث تم التأكيد على صرف تلك القيمة المالية على جميع اللاعبين بعدما تم صرفهم منذ فترة للاعبين المستمرين فى القلعة البيضاء وكان عدد من لاعبى الأبيض قدر رحلوا عن الفريق خلال الميركاتو الصيفى الجارى مثل عماد السيد وعمر صلاح ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد مدبولى.