إيفان بيريشيتش أول لاعب ينتقل من الإنتر إلى البايرن منذ عام 1992

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أصبح المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش اول لاعب ينتقل من نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني منذ فعلها النجم الألماني لوثر ماتيوس عام 1992.

وكان بيريشيتش قد انتقل من إنتر ميلان إلى نادي بايرن ميونيخ بنظام الإعارة لمدة موسم واحد في ثالث تجاربه الألمانية ،بعدما كان قد خاض تجربته الأولى مع نادي بروسيا دورتموند ، فيما كانت تجربته الثانية ضمن صفوف نادي فولفسبورغ.

وكان صيف عام 1992 قد شهد عودة لوثر ماتيوس إلى بايرن ميونيخ (ناديه الأصلي) بعد أربعة مواسم قضاها ضمن صفوف إنتر ميلان، احرز خلالها مع "النيراتزوري" لقب الدوري المحلي عام 1989 ولقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.

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ورغم انتقال لاعبين من البايرن إلى الإنتر في صورة المدافع البرازيلي لوسيو عام 2009 ، إلا انه في المقابل لم ينتقل أي لاعب من الإنتر إلى البايرن، وذلك وفق ما ذكره موقع "اوبتا" الإحصائي .

هذا وتأمل جماهير بايرن ميونيخ ان يحقق بيريشيتش ذات النجاح الذي حققه ماتيوس بعد عودته من ميلانو، رغم تجاوزه -حينها- 30 عاماً من عمره، حيث استمر مع "العملاق البافاري" حتى بلوغه 39 عاماً وتحديداً في عام 2000، محققاً مع الفريق ألقاباً عديدة من أبرزها لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996 ولقب الدوري الألماني، والمركز الثاني في دوري أبطال أوروبا.

يشار الى أن إتمام صفقة الدولي الكرواتي ، جعل جماهير بايرن ميونيخ يتذكرون المجد الذي ساهم لوثر ماتيوس في تحقيقه خلال تجربته الأولى مع الفريق في عام 1988 ثم تجربته الثانية في عام 1992.