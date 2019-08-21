شكرا لقرائتكم شوقى غريب يطلب من الجبلايه وديتين قبل نهائيات أوليمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى من اتحاد الكرة، خوض المباراتين الوديتين خلال شهر سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقاما فى الإسكندرية أو الإسماعيلية أو السويس.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأرجع شوقى غريب طلبه من مسئولى الجبلاية إلى رغبته فى الوصول لأقصى درجة من التركيز داخل المعسكر سواء اللاعبين أو الجهاز المعاون، لذا يفضل الإبتعاد عن القاهرة، ومن المقرر أن يحسم شوقى غريب مع مسئولى الجبلاية تفاصيل المعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.