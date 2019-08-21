شكرا لقرائتكم شوقى غريب يطلب من الجبلايه وديتين قبل نهائيات أوليمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى من اتحاد الكرة، خوض المباراتين الوديتين خلال شهر سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقاما فى الإسكندرية أو الإسماعيلية أو السويس.
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها لأوليمبياد طوكيو 2020.
وأرجع شوقى غريب طلبه من مسئولى الجبلاية إلى رغبته فى الوصول لأقصى درجة من التركيز داخل المعسكر سواء اللاعبين أو الجهاز المعاون، لذا يفضل الإبتعاد عن القاهرة، ومن المقرر أن يحسم شوقى غريب مع مسئولى الجبلاية تفاصيل المعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب يطلب من الجبلايه وديتين قبل نهائيات أوليمبياد طوكيو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.