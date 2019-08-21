شكرا لقرائتكم محمود جابر يمنح الدراويش راحة من التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر منح اللاعبين اليوم الاربعاء راحة من التدريبات فى معسكر أكتوبر يستغله اللاعبين فى التنزه بحمام السباحة لإستعادة اللياقة البدنية والذهنية بعد فترة من التدريب على فترتين فضلا عن المباريات الودية المتعاقبة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.