شكرا لقرائتكم يد مصر تواجة غينيا فى أولى جولات الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأربعاء ، منتخب مصر لكرة اليد نظيره غينيا فى إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب حاليا و تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى . يقع منتخب مصر فى الألعاب الأفريقية فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، غينيا و المغرب و زامبيا بعد إعتذار الكاميرون . وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعض من عناصر منتخب الشباب و الناشئين و الكبار و هم كلا من ، عمر الوكيل و عبد العزيز إيهاب و شهاب عبد الله و أحمد قاسم و سيف الدرع و أحمد راضى و محسن رمضان و عمر كاستيلو و عمر سامى و خالد وليد و شادى محمود و عبد الفتاح على و عبد الرحمن طه و عبد الرحمن حميد و سيف هانى و مهاب سعيد .

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