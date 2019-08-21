شكرا لقرائتكم اليوم ..اجتماع ودي لأندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستضيف اليوم الأربعاء نادي الإعلاميين بـ6 أكتوبر اجتماع ودي لأندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة لمناقشة بعض المستجدات الخاصة باتحاد الكرة خاصة شكل المسابقات و لائحة النظام الأساسى .
أكد طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين أنه تم توجيه الدعوة لأندية الدوري الممتاز وعلى رأسها الأهلي و الزمالك و أندية القسم الثاني و الثالث لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللعبة واتحاد الكرة وتنظيم المسابقات.
يناقش اجتماع عمومية اتحاد الكرة اليوم الأربعاء الحديث عن شكل دورى القسم الثانى و الثالث إلى جانب الحديث عن تعديل لائحة النظام الأساسي وتغيير بعض البنود ، و التطرق إلى الاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 2020 لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.
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