عدلي القيعي: لاسارتي لم يطلب التعاقد مع أي مهاجم

أكد عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أن مارتن لاسارتى لم يطلب التعاقد مع أي مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية مثلما أعلن فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر.

وقال عدلى القيعى فى تصريحات تليفزيونية إن لاسارتى لم يطلب التعاقد مع مهاجم خاصة أن الفريق به عدة عناصر فى مركز خط الهجوم بدليل أنه منح مروان محسن إجازة زواج فى فترة صعبة خاصة وقبل أيام قليلة من مباراة بيراميدز وهو ما يدل على أن المدرب لديه قناعات بأن الفريق لديه العناصر البديلة.

وأوضح القيعى أن الأهلى يمتلك فى خط الهجوم مهاجمى المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبى وهما مروان محسن وصلاح محسن ولكنه لم يحسن استغلالهما.