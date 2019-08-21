رياضة | دونجا يكشف علاقته بمحمد صلاح وسبب تصريحاته مع الـ CNN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا يكشف علاقته بمحمد صلاح وسبب تصريحاته مع الـ CNN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نبيل عماد دونجا نجم براميدز بأن علاقته ممتازة بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي وأكد أن سبب تصريحاته مع شبكة CNN هو حزنه بسبب رغبته في الفوز بأمم أفريقيا الأخيرة التي توجت الجزائر بلقبها.

قال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " علاقتي رائعة مع محمد صلاح وكان يلازمني ويصاحبني في بطولة أمم أفريقيا لأن (دمي خفيف)".



وأضاف :"لم نتعرض لأي ضغوط بسبب الجمهور أثناء بطولة أمم أفريقيا والبعض كان يحضر المعسكر لالتقاط الصور مع محمد صلاح".



واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" كان هناك تقصير من لاعبي المنتخب في بطولة أمم أفريقيا وسبب حزن صلاح في تصريحاته الأخيرة هو رغبته في الفوز بالبطولة".