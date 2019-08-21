رياضة | لاعبون سيدفعهم نيمار إلى دكة البدلاء في برشلونة.. أبرزهم نجم المنتخب الفرنسي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لصفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نيمار سينضم إلى برشلونة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء للبلوجرانا.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” في التقرير التالي أبرز اللاعبين اللذين يدفع بهم نيمار على دكة بدلاء برشلونة:

يبدو أن نيمار أصبح على بعد ساعات قليلة من أجل إعلان النادي عن توقيعه الرسمي، ومن ثم تقديمة لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، ولكن عودة النجم البرازيلي ستهدد بعض اللاعبين من التواجد بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا.

ومن المنتظر أن يتم التضحية أولاً بالدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، من خلال جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق، وقد يلحق به مواطنه أنطوان جريزمان، الوافد الجديد للنادي الكتالوني بالتواجد في التشكيل الإحتياطي، وذلك من أجل عودة هجوم البلوجرانا الثلاثي من جديد المعروف باسم “MSN”، المتمثل في الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وفي هذه الحالة سيلعب أرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة بخطة 4-3-3، على أن يكون التشكيل. المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في الدفاع: سيرجي روبيرتو - لينجليت - بيكيه - جوردي ألبا

في الوسط: بوسكيتس - دي يونج - راكيتيتش

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في الهجوم: نيمار - سواريز - ميسي.

بينما في حالة رغبة فالفيردي زيادة القوة الهجومية بإضافة عنصر جديد، فسيقع الاختيار على الوافد الجديد جريزمان، على أن يلعب في مركز رأس الحربة بجوار سواريز، وقد يلعب في مركز الجناح على أن يلعب ميسي كصانع العاب لتتحول طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، ليطيح نيمار في هذه التشكيلة بديمبلي وراكيتيتش كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في الدفاع: سيرجي روبيرتو - لينجليت - بيكيه - جوردي ألبا

في الوسط الدفاعي: بوسكيتس - دي يونج

في الوسط الهجومي: نيمار - ميسي - جريزمان

في الهجوم: سواريز.

وبذلك سيدفع نيمار بشكل مؤكد بالدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، بينما سيكون موضع جريزمان في محل شك، فهل سيدفع نيمار بالثنائي الفرنسي على مقاعد البدلاء أم سيكتفي بإقصاء ديمبلي وراكيتيتش؟