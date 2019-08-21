رياضة | دونجا : براميدز اتولد كبير ولا أشجع أي فريق في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا : براميدز اتولد كبير ولا أشجع أي فريق في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نبيل عماد دونجا نجم براميدز بناديه وأكد أن ولد كبيراً وأكد عدم انتماؤه لأي نادي في مصر.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"براميدز النادي الوحيد في مصر الذي لا يعاني أي مشاكل و (اتولد كبير) وواجهنا الأهلي 4 مرات ولم نتلق أي هزيمة".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :"عائلتي تشجع الأهلي ولا أشجع أي فريق في مصر عقدي ينتهي مع براميدز الموسم بعد المقبل".