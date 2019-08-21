رياضة | دونجا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل عماد دونجا نجم براميدز تلقيه عروض من الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل وأن إدارة براميدز رفضت العرض.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " هدفنا هذا الموسم المنافسة على كل البطولات والأهلي والزمالك طلبوا انضمامي لهم ولكن إدارة براميدز رفضت وراض بقرار الإدارة".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" أتمنى انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي وطارق حامد نجم الزمالك إلى براميدز".