شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ مشوارة بمعسكر مغلق للزمالك فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو، المدير الفنى الجديد للزمالك، على دخول الفريق لمعسكر مغلق فى برج العرب، فى الفترة الحالية، سيمتد لحين الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم 28 أغسطس الجارى، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، خاصة أن المباراة ستقام ايضًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ولذلك يفضل المدرب الصربى المعسكر الممتد حتى يتم تجهيز الفريق بأفضل صورة بعد مواجهة ديكاداها الصومالى، خاصة أن المباراة ستكون حاسمة فى مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على لقب الكأس، الذى يرغب مسئولى النادى وميتشو أن يكون بداية جيدة للفريق، خاصة أن المدرب الصربى سيكون لديه اختبار أخر فى الفترة المقبلة، عندما سيواجه الأهلى فى السوبر المحلى، المحدد له 18 سبتمبر المقبل، ولذلك يريد أن تكون البداية موفقة فى الخطوة الأولى، خاصة أن المواجهة الحاسمة التى نتنظر الفريق الآن ستكون أمام الفريق الفيومى، بعدما وضع الفريق قدمًا فى الدور المقبل بالبطولة الإفريقية بعد النتيجة الكبيرة التى حققها أمام بطل الصومال فى مباراة الذهاب.