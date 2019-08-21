شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يطلب تقرير عاجل عن الفريق قبل مواجهة أطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق بإعداد تقرير عن الفريق بعد مواجهة أطلع برة والتي تأتى فى إياب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب برباعية نظيفة لصالح الفريق الأحمر. ومن المقرر أن تقوم لجنة التخطيط بتسليم تقرير محمد يوسف للمدير الفني الجديد، الذي من المفترض أن يتم التعاقد معه خلال الأيام القليلة القادمة، بعد إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

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