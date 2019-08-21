كما انفردت "الخليج 365" .. كولن رئيسا للجنة الحكام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_sports صادق الاتحاد السعودي لكرة القدم على انفراد "الخليج 365" بخبر تعيين مدير مشروع تقنية فيديو الحكم المساعد (VAR) جايكوب كولن مديرا لإدارة التحكيم، رئيسا للجنة الحكام للدورة (2019-2023) بعد أن اعتمد ياسر المسحل التشكيل الجديد أمس، وتم تعيين الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشارا، والسعودي يوسف ميرزا أحمد نائبا، وعضوية كل من عبدالله الشلوي وعبدالرحمن التويجري وعبدالعزيز العقيلي. ويعتبر جايكوب كولن مدير تقنية الـVAR في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ 2017 حتى الآن، وسبق له التحكيم في

صادق الاتحاد السعودي لكرة القدم على انفراد "الخليج 365" بخبر تعيين مدير مشروع تقنية فيديو الحكم المساعد (VAR) جايكوب كولن مديرا لإدارة التحكيم، رئيسا للجنة الحكام للدورة (2019-2023) بعد أن اعتمد ياسر المسحل التشكيل الجديد أمس، وتم تعيين الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشارا، والسعودي يوسف ميرزا أحمد نائبا، وعضوية كل من عبدالله الشلوي وعبدالرحمن التويجري وعبدالعزيز العقيلي. ويعتبر جايكوب كولن مدير تقنية الـVAR في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ 2017 حتى الآن، وسبق له التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز من عام 2008 حتى 2017. كما شكل اتحاد الكرة لجنة المسابقات برئاسة نعيم البكر، وعبدالله الدخيل نائبا للرئيس، وعضوية كل من محمد الجميعي والفيصل الخنيفر وعبدالمجيد العميم. واعتمد المسحل نزيه النصر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، وعضوية كل من الفنان فايز المالكي وعبدالعزيز الحميدي وناصر اليوسف وهيف الفويه.

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