هبوط 3 أندية ممتازة وإلغاء ملحق الصعود

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports ألغت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مباراتي ملحق الصعود والهبوط للموسم الرياضي 2019-2020، بعد تعديل المادة (47)، إذ اعتمدت هبوط 3 فرق من بطولة الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى، وصعود 3 فرق من دوري الدرجة الأولى للدرجة الأعلى مباشرة، وهبوط 4 فرق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الأدنى، في التعميم الذي أصدرته لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس لاعتماد اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير

ألغت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مباراتي ملحق الصعود والهبوط للموسم الرياضي 2019-2020، بعد تعديل المادة (47)، إذ اعتمدت هبوط 3 فرق من بطولة الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى، وصعود 3 فرق من دوري الدرجة الأولى للدرجة الأعلى مباشرة، وهبوط 4 فرق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الأدنى، في التعميم الذي أصدرته لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس لاعتماد اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (18) في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. وجاءت أبرز التعديلات في المادة (3) من اختصاصات لجنة المسابقة، إذ تنظم اللجنة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وإعداد جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها، كما تمت إضافة فقرتين على المادة (15) لتكون مقاعد بدلاء الفريق المستضيف على يسار المنصة ما لم يتفق الفريقان على ذلك، وتكون نسبة جماهير الضيف 30% فيما تكون النسبة 50% للفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر ما لم يتفق الفريقان على ذلك.

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