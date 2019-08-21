الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية للتنس

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سعود الحقباني درع البطولة الإسبانية الودية المفتوحة التي تقام أسبوعيا في أكاديمية نادال، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية أمس على البريطاني مارك بمجموعتين دون رد (1/6 و3/6). وتوج أشهر مدربي التنس في العالم اللاعب سعود الحقباني بجائزة البطولة التي تعد ضمن البرنامج الإعدادي للاعبي المنتخب السعودي للتنس الدوليين سعود وعمار الحقباني، اللذين التحقا الأسبوع الماضي بمعسكر تدريبي لمدة 10 أيام في أكاديمية نادال بإسبانيا في إطار خطة لإعدادهما من قبل الاتحاد السعودي للتنس للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقررة في الأردن نهاية الشهر الجاري، وكذلك بطولة كأس ديفيز العالمية عن قارة آسيا التي تنطلق منافساتها الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم في العاصمة الأردنية عمان.

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سعود الحقباني درع البطولة الإسبانية الودية المفتوحة التي تقام أسبوعيا في أكاديمية نادال، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية أمس على البريطاني مارك بمجموعتين دون رد (1/6 و3/6). وتوج أشهر مدربي التنس في العالم اللاعب سعود الحقباني بجائزة البطولة التي تعد ضمن البرنامج الإعدادي للاعبي المنتخب السعودي للتنس الدوليين سعود وعمار الحقباني، اللذين التحقا الأسبوع الماضي بمعسكر تدريبي لمدة 10 أيام في أكاديمية نادال بإسبانيا في إطار خطة لإعدادهما من قبل الاتحاد السعودي للتنس للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقررة في الأردن نهاية الشهر الجاري، وكذلك بطولة كأس ديفيز العالمية عن قارة آسيا التي تنطلق منافساتها الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم في العاصمة الأردنية عمان.

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