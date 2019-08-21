شكرا لقرائتكم خبر عن نزال القرن للملاكمة.. في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) @abdullah_mrzog1

كشف أسطورة الملاكمة في الوزن الخفيف المتوسط الأمريكي فلويد مايويدز أنه ينوي التوجه للمملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة للترتيب لخوض نزال الإعادة ضد أسطورة الملاكمة الآخر الفلبيني ماني باكياو، وهو النزال الذي ظل لأكثر من 4 سنوات الأكثر ترقباً من عشاق ومحبي عالم الملاكمة المحترفة.

وسبق للإثنين أن لعبا لقاءهما الأول في مايو 2015 في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، الذي وصف حينها بنزال القرن وحقق إيرادات تجاوزت 400 مليون دولار، وظل الحديث عن النزال لأشهر أعقبته نظير ما يحظى به الإثنان من سجل وتاريخ كبير في عالم الملاكمة المحترفة.

وأشارت مصادر لـ«الخليج 365» إلى أن النزال المرتقب في حال تم الاتفاق على كافة بنود العقد وإرساء عقود الرعاية والنقل التلفزيوني سيكون في مدينة الرياض في منتصف نوفمبر القادم.

ويعد الأمريكي فلويد مايودز من أساطير الملاكمة، إذ خاض خلال مسيرته الاحترافية 50 نزالاً فاز بها جميعاً ولم يسجل في سجله الاحترافي أي خسارة، فيما يعد الفلبيني ماني باكياو أيضاً من أساطير اللعبة، إذ خاض 65 نزالاً فاز في 57 وتعادل في نزالين وخسر في 6 نزالات أثناء مسيرته.