شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يبدأ مشواره بالقادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) يستهل الفريق الكروي الأول بنادي الأنصار مشواره في بطولة دوري الأمير

يستهل الفريق الكروي الأول بنادي الأنصار مشواره في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بلقاء القادسية مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب نادي الأنصار. ويشهد فريق الأنصار تغييرات كبيرة بين صفوف لاعبيه، إذ استقطبت إدارة الفريق 4 لاعبين أجانب، وعددا من اللاعبين المحليين، كما قامت بتسجيل عقود احترافية مع عدد من لاعبي الشباب وضمهم للفريق الأول. وشكل لاعبو الفريق الأجانب الذين تم التوقيع معهم عمودا فقريا للفريق، وهم: حارس المرمى المغربي مروان فخر، والمدافع الكيني ديڤيد أوتشي، واللاعب حمزة واعمر في خط الوسط، وسيث سكالا مهاجماً. من جهة أخرى، شهدت تدريبات الفريق الأخيرة حضور أعضاء مجلس الإدارة لتقديم الدعم وتحفيز أعضاء الفريق، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة سالم الجهني الذي اجتمع باللاعبين، وطالبهم بتقديم مستواهم الحقيقي وإسعاد الجماهير من أول مباراة في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنصار يبدأ مشواره بالقادسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.