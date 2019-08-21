شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحتضن معسكر أخضر الريشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

بدأ المنتخب السعودي للناشئين للريشة الطائرة المعسكر التدريبي الخارجي بالعاصمة الأردنية عمّان استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 24 - 26 أغسطس الجاري، ويشارك بالمعسكر 5 لاعبين من فئة الناشئين، هم يزن الصائغ، ضياء شعيب، أحمد العبيدي، أحمد باشهاب وعبدالعزيز سردار.

ويشتمل البرنامج التدريبي للمعسكر على فترتين صباحية ومسائية يتم خلالهما التركيز على استشفاء العضلات وتكثيف التمارين اللياقية داخل الملعب، والتركيز على تجريب الملاعب، إضافة لاستكشاف أبرز الصعوبات والعمل على تجاوزها. يأتي ذلك إلى جانب إقامة مباريات مصغرة للفردي والزوجي يتم من خلالها تطبيق بعض الخطط التكتيكية والعمل عليها.

من جانبه، أكد رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة أهمية البرنامج التدريبي للمعسكر وضرورة الالتزام به مما سينعكس إيجابا على أداء اللاعبين خلال منافسات البطولة القادمة.