شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت المطايا قبل 24 ساعة.. ورفع تربة المضمار نصف متر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

ألزمت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بالطائف الملاك بتثبيت المطايا المشاركة في أشواط الإنتاج أمام اللجنة قبل موعد سباق كل سن بـ24 ساعة، وسيكون ذلك على فترتين صباحية من 9 -12، ومسائية من 5 -7 في مبنى التسجيل بميدان سباقات الهجن بالطائف.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه تمت تهيئة كامل ميدان الهجن، ورفع أرضية منسوب المضمار بواقع 50 سم عن مستوى الأرض. وكشف مدير ميدان الطائف نواف القرشي أن إعادة تأهيل المضمار الذي يصل طوله 10 كم شملت توسعة مسارات السيارات من الداخل وإعادة سفلتة المسار الخاص بالإذاعة والتلفزيون، وعمل عبارتين خرسانة لتصريف مياه الأمطار ضمن مسار المضمار وإنشاء مبنى مكون من دورين يشتمل الدور الأرضي على مكاتب التسجيل والاستقبال وخدمة الملاك، والدور الثاني يتكون من 5 مكاتب منها مكتب خاص بالعمليات وصالات اجتماعات. كذلك تم إنشاء مبنى خاص بالاتحاد السعودي للهجن وأيضا إنشاء بوابة تحتوي على مدخل ومخرج وغرفة للحارس ومبنى سكني لحراسات الميدان، وإنشاء سور بطول 426 مترا وارتفاع 3 أمتار. وبين القرشي أن عرض المضمار عند خط البداية (نقطة الانطلاق) يبلغ 40 مترا، و12 مترا عند خط النهاية، وتم إنشاء عيادة عند نهاية المضمار عبارة عن مختبر لفحص الهجن المشاركة لضمان سلامتها، إضافة إلى منطقة تجهيز عرضها 40 مترا وطولها 300 متر. وفي سياق متصل، انطلقت أمس الأول منافسات أشواط اللقايا لفئة «قعدان وبكار» على مسافة 4 كيلومترات بمعدل 16 شوط عام، وكان القعود «صيت» لمزيد سمير مليحان الشمري الأسرع بين كل المطايا المشاركة في مختلف الأشواط بزمن وصول مقداره 6 دقائق و11 ثانية.

فيما حسمت «العاصمة» لمحمد عبدالله طالب بن شريم المري الشوط الأول بتوقيت زمني قدرة 6:13:00

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

‏الشوط 2 «بدران» لمحمد علي حمد الفهيدة المري

الشوط 3 «الطايف» لحمد ناصر حمد الفهيدة المري

الشوط 4 «شبه الحذر» لعيسى مطر عيسى الفلاحي

الشوط 5 «العزرة» لعوض علي سعيد علي الدرعي

الشوط 6 «صيت» لمزيد سمير مليحان الشمري

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‏الشوط 7 «المها» لحمد راشد سعيد البريصي المري

الشوط 8 «المستشار» لعلي شافي علوش العجمي

الشوط 9 «جبارة» لجابر حمود محمد العصيمي

الشوط 10 «الطايف» لجابر حمود محمد العصيمي

‏الشوط 11 «يمامة» لعلي ربيع عبدالله الرزق العجمي

‏الشوط 12 «الطاغي» لفيصل خالد سعود بن حثلين

الشوط 13 «وعر» لبادي تركي صهيب الدوسري

الشوط 14 «المشوك» لسعيد غصاب مصبح راعي الطيرة العامري

الشوط 15 «ترف» لناجي مسفر صالح الرزق العجمي

الشوط 16 «مكرم» لعوض خليفة محمد زاهرة الخييلي