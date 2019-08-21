شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي و«إم جي موتور».. توأمة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) دشن النادي الأهلي رسميا عقد الرعاية مع «إم جي موتور»، بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل، والرئيس أحمد الصائغ، والمدير التنفيذي لسابك موتور الشرق الأوسط توم لي، بجانب الرباعي (عمر السومة، حسين عبدالغني، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي)، وتم خلال التدشين إعلان الشراكة رسميا بين الطرفين، والتي سيتم بموجبها وضع علامة الشركة على قميص الفريق الكروي الأول.

دشن النادي الأهلي رسميا عقد الرعاية مع «إم جي موتور»، بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل، والرئيس أحمد الصائغ، والمدير التنفيذي لسابك موتور الشرق الأوسط توم لي، بجانب الرباعي (عمر السومة، حسين عبدالغني، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي)، وتم خلال التدشين إعلان الشراكة رسميا بين الطرفين، والتي سيتم بموجبها وضع علامة الشركة على قميص الفريق الكروي الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي و«إم جي موتور».. توأمة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.