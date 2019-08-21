شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد العابد.. وكردي يعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

غاب لاعب الهلال نواف العابد عن تدريبات فريقه أمس، نظراً لتعرضه لالتهابات بسيطة في أسفل البطن.

وأكد الجهاز الطبي أنه ‏من المنتظر مشاركة العابد في التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين، فيما تأكد غيابه عن مباراة فريقه (الجمعة) أمام أبها ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما ‏تأكدت جاهزية اللاعب أمير كردي المنضم حديثاً للهلال للقاء أبها، وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس.

من جهة أخرى، تواجد اللاعب المنضم أيضاً حديثاً للفريق صالح الشهري في صالة الإعداد البدني، حيث خضع لجلسة بدنية ضمن برنامجه اللياقي.