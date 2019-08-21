شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي يكافئ اللاعبين ويشكر مدرج الذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أعلن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن مكافأة مالية تحفيزية للاعبين عقب الانتصار الثمين والمستحق على فريق العهد اللبناني ضمن دور 32 في البطولة العربية. أعلن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن مكافأة مالية تحفيزية للاعبين عقب الانتصار الثمين والمستحق على فريق العهد اللبناني ضمن دور 32 في البطولة العربية. وطالب الحائلي اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية ومواصلة الانتصارات والظهور بشكل يتناسب مع حجم ومكانة نادي الاتحاد محلياً وعربياً وقارياً، وبارك للاتحاديين الفوز، مؤملا أن يواصل الفريق مشواره بتحقيق الانتصار في مباراة الإياب. وشكر الحائلي الجماهير الاتحادية على الدعم والمساندة في المباراة، متمنياً أن يكون الحضور أكبر في مواجهة الرائد في انطلاقة الدوري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحائلي يكافئ اللاعبين ويشكر مدرج الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.