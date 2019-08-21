شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يوجع بثلاثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قطع فريق الاتحاد نصف المشوار نحو التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعد أن حقق الفوز على ضيفه فريق العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ 32 للبطولة والتي أقيمت أمس (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتناوب على تسجيل الأهداف الاتحادية: رومارينهو (د: 14)، مروان دا كوستا (د: 27)، ألكسندر بيرجيوفيتش (د: 38).

وشهد اللقاء سيطرة اتحادية تامة حيث هدد مرمى ضيفه مبكراً عن طريق لاعبه خالد السميري بعد تسديدة قوية أمسكها الحارس مهدي خليل وذلك في الدقيقة الخامسة، وبعد 10 دقائق سجل البرازيلي رومارينهو أول أهداف اللقاء بعد تمريرة ذكية من إميليانو فيتشو الذي عاد وصنع الهدف الثاني بعد عرضية جميلة ارتقى لها مروان دا كوستا ووضع الكرة برأسه في مرمى العهد (د:27)، وبعد 10 دقائق مرر سعود عبدالحميد كرة ماكرة للمهاجم ألكسندر بيرجيوفيتش ليغمزها الأخير في المرمى كهدف ثالث للاتحاد.

وفي الشوط الثاني وخلال أول 10 دقائق منه، سنحت فرصتان لمروان دا كوستا الأولى تصدت العارضة لرأسيته والثانية أمسك بها الحارس، ومن ثم رأسية منصور الحربي مرت بجوار القائم.

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وسيلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب والذي سيقام يوم السبت 31 أغسطس، وذلك على ملعب المدينة الرياضية ببيروت.

ويحتاج العهد للفوز بفارق 4 أهداف على الأقل دون تلقي مرماه أي هدف، من أجل ضمان العبور إلى الدور ثمن النهائي، بينما يحتاج الاتحاد إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين لاقتناص بطاقة التأهل.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الوصل الإماراتي بهدفين دون رد على حساب ضيفه الهلال السوداني، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق المباراة، وعلي صالح (د: 80).

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة الهلال بأم درمان 30 الشهر الحالي، ويحتاج صاحب الضيافة للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابا لخطف بطاقة التأهل بينما يكفي الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف.