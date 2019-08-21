شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه سيراميكا كليوباترا ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا ودياً فى الخامسة عصر غداً الخميس على استاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد.

وكان الإنتاج الحربى قد تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمعهما عصر الاثنين الماضى ، وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف .

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ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.