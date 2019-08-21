شكرا لقرائتكم اتحاد الكره يحاول اقناع أندية الدوري بانطلاق المسابقة فى نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو اتحاد الكرة، لإقناع أندية الدورى الممتاز الـ18 بالموافقة على إقامة مباريات الدورى العام بشكل طبيعى خلال شهر نوفمبر المقبل الذى يشهد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن مسابقة الدورى العام الجديدة المقرر إنطلاقها يوم 19 سبتمبر المقبل، ستشهد نوعا من عدم الإنتظام خلال الفترة الأولى وستمتد حتى ديسمبر المقبل بسبب إرتباطات الأندية بالبطولات الافريقية وكذلك المنتخبات وخاصة المنتخبين الأول والأولمبى، لذا يقترح مسئولو الجبلاية على الأندية استمرار مسابقة الدورى وعدم توقفها خلال شهر نوفمبر المقبل بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، وذلك عن طريق موافقة الأندية على خوض مباريات الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

وفى حالة رفض مسئولى الأندية إقتراح الجبلاية، ستتم إقامة مباريات كأس مصر خلال هذه الفترة للإستفادة من الوقت، حيث ستقام عدد من مباريات الأدوار التمهيدية وكذلك دور الـ32 للبطولة، حيث يقام دور الـ32 فى كأس مصر عادة بدون اللاعبين الدوليين.