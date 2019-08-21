شكرا لقرائتكم اليوم .. انعقاد عمومية للاتحاد الدولى للجودو فى اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اليوم،الاربعاء، إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للجودو التى تقام باليابان على هامش بطولة العالم والتى تقام فى الفترة من 20 اغسطس الى 1 سبتمبر المقبل .

ويمثل اتحاد الجودو فى العمومية الدولية مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ، ومعه مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد ، ومن المقرر أن تشهد العمومية انتخابات على منصب السكرتير العام للاتحاد الدولى

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يذكر أن مصر تشارك فى البطولة بقائمة تضم كل من السيد ابو ميدان- مدير فنى

محمد عبد الموجود ، أحمد على عبد الرحمن ، محمد محى الدين ،محمد على عبد العال ،عبد الرحمن محمد ، حاتم عبد الاخر ، رمضان درويش ، أحمد وحيد ، ميسره النجار.