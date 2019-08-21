شكرا لقرائتكم اليوم .. انعقاد عمومية للاتحاد الدولى للجودو فى اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعقد اليوم،الاربعاء، إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للجودو التى تقام باليابان على هامش بطولة العالم والتى تقام فى الفترة من 20 اغسطس الى 1 سبتمبر المقبل .
ويمثل اتحاد الجودو فى العمومية الدولية مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ، ومعه مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد ، ومن المقرر أن تشهد العمومية انتخابات على منصب السكرتير العام للاتحاد الدولى
يذكر أن مصر تشارك فى البطولة بقائمة تضم كل من السيد ابو ميدان- مدير فنى
محمد عبد الموجود ، أحمد على عبد الرحمن ، محمد محى الدين ،محمد على عبد العال ،عبد الرحمن محمد ، حاتم عبد الاخر ، رمضان درويش ، أحمد وحيد ، ميسره النجار.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. انعقاد عمومية للاتحاد الدولى للجودو فى اليابان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.