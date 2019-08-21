المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: رفع القيمة المادية لمكافئة ناشئي اليد أبطال العالم لـ 150 ألف

الموجز أعلنت المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، رفع القيمة المادية لمكافئة منتخب كرة اليد للناشئين أبطال العالم ، وتم رفع قيمة المكافأة من 112.500 إلى 150 ألف جنيه. ويصل إجمالي المكافآت إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

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