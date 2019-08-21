عادل تاعرابت يجدد عقده مع بنفيكا حتى عام 2022

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وقع الجناح المغربي عادل تاعرابت عقداً جديداً مع نادي بنفيكا البرتغالي لثلاث أعوام إضافية ينتهي في شهر يونيو من عام 2022.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ابولا" البرتغالية ، فقد توصل الدولي المغربي إلى إتفاق مع إدارة بنفيكا بعدما أبدى قابلية بتخفيض راتبه السنوي بنسبة 30% ، وهو ما اشترطه مسؤولي النادي للموافقة على استمراره ، رغم انه لم يلعب مع الفريق الأول سوى ثماني مباريات على مدار اربعة مواسم ، بعدما قضى اغلبها ضمن الفريق الرديف أو معاراً الأندية اخرى.

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وعبر تاعرابت عن سعادته بثقة إدارة النادي في إمكانياته واستمراره في ارتداء قميص بنفيكا ، الذي سينافس بقوة على لقب الدوري البرتغالي هذا العام .

هذا ونجح تاعرابت (30 عاماً) في استعادة لياقته البدنية خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد ، وهو ما دفع مدرب منتخب المغرب الجديد البوسني وحيد خليلوزديش إلى استدعائه لقائمة المنتخب الأول بعد سنوات من الغياب.

يشار بأن تجديد عقد تاعرابت مع بنفيكا ثم عودته لصفوف منتخب بلاده ، سوف يمنحه فرصة كبيرة باستعادة مستواه الفني ليتألق مجدداً و يتجاوز فترة الفراغ التي عاشها لسنوات في الأندية الإنكليزية و الإيطالية .

