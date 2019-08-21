ميتشو يكشف عن مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قام الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك باخطار مجلس إدارة النادي، بالمدرب الجديد لحراس مرمى الفريق.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قام بتقديم ميتشو في مؤتمر صحفي وأعلنه مديرا فنيا للزمالك لمدة موسم.

وأفاد مراسل "يلا كورة" في نادي الزمالك أن ميتشو قرر ضمن الصربي مومير كيريتش في منصب مدرب حراس المرمى بخلاف مواطنه دوسان ستيانوفيتش في منصب المدرب العام.

وأصبح تشكيل الجهاز الفني للزمالك مكون من ميتشو مديرا فنيا ودوسان ستيانوفيتش مساعدا له ومومير كيريتش مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى ايمن عبد العزيز مدربا وأحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا و اليوناني انطونيو مدربا للأحمال.