عضو إدارة الأهلي: الجنايني إداري محترف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

وجه محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لعمرو الجنايني وأكد أنه إداري "محترف" وطالبه بخلع عباءة التعصب التي عرفها الجميع عنه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعتمد مؤخرا تعيين الجنايني رئيسا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في وجود جمال محمد علي نائبا، وعضوية محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

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وكتب الجارحي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في رسالة للجنايني "أتمنى التوفيق للصديق العزيز عمرو الجنايني في مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعد ترشيحه واعتماده من الفيفا رسميا".

وتابع "عرفناك عمرو الجنايني المشجع المتعصب ولكن أيضا نعرفك كادر إداري محترف يستطيع إنجاز الكثير في اتحاد الكرة بمعاونة أخي وصديقي العزيز محمد فضل خلال المرحلة المقبلة".

واختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالته قائلا "الآن ننتظر منك أن تخلع عباءة المشجع وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع خلال هذه الفترة التي تتولى فيها تسيير شئون كرة القدم المصرية".