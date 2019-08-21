رياضة | أمير مجاهد يكشف تفاصيل مشاجرته مع أيمن حافظ لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مجاهد يكشف تفاصيل مشاجرته مع أيمن حافظ لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد الزمالك السابق عن أزمته مع أيمن حافظ المنسق العام السابق بالنادي.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانيح تحوت عبر شاشة صدى البلد "الناس صورت المشكلة بيني وبين أيمن حافظ وكأنها حرب استنزاف، انا بعرف حدودي مع الي اكبر مني كويس وعمري ما اعرف اغلط مع حد".

متابعًأ "الأزمة بدأت ان بعد المعسكر الخارجي كان النقاز وحازم إمام متالقين ومميزين وكانت في حيرة مين يلعب، خالد جلال قالهم ان ممكن يكون في روتيشن بين الثنائي".

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وأردف : حازم كان غاضبا ولكن بدون افتعال اي ازمات، فترك المران وطلبت من جلال ان يتركه وانه سوف يعود.

وتابع : علمنا بعد ذلك ان الامر وصل للادارة، وكان الرد قوي فقولت لأيمن حافظ : "فيه أسلوب احسن من كدا .. انت راجل كبير" ، ولكنه تمادى " وقتها خدت حقي فقط بلساني".

واستكمل : "انا مش متربي في الشارع، صعب أضرب حد قد أبويا، ولكن مكنش ينفع اسكت على اللي قاله، ووجهت له جملة : "انت راجل اهلاوي".

واتم كلماته : حديثه معي كان قوي للغاية لدرجة أنني اعتقدت انه يمزح معي.