رياضة | سيراميكا يستغني عن 8 لاعبين .. تعرّف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يستغني عن 8 لاعبين .. تعرّف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بالإستغناء عن ثمانية لاعبين من قوام الموسم الماضي، استعداداً للموسم الجديد من القسم الثاني.

وشملت قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف سيراميكا كلاً من : محمد حسن ميدو، ومحمد سعيد، وبسام أبو حديد، وحسام حسن، وأحمد عيد، ومحمد أحمد، وعبد الرحمن فؤاد، ومحمود صبري.

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